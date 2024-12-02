MHP'den Bozkurt Heykeli Tepkisi - Son Dakika
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MHP'den Bozkurt Heykeli Tepkisi

MHP\'den Bozkurt Heykeli Tepkisi

MHP Alanya, kaldırılan Bozkurt heykeline karşı yürüyüş düzenleyerek tepkilerini gösterdi.

02.12.2024 16:21
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Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP'liler, şehir girişindeki Türk bayrağı tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelen MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer, heykeli diktiren önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda partili Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

İl Başkanı Temel, burada yaptığı açıklamada, Türk tarihinin önemli sembollerinden bozkurtun heykelinin ne tür bir rahatsızlık verdiğini ve belediye tarafından neden kaldırıldığını anlayamadıklarını söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık sembolü bozkurtun Türk dünyasının moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Temel, şöyle konuştu:

"Bozkurttan kimler rahatsız olmaktadır? Amerika rahatsız olmaktadır. Rusya rahatsız olmaktadır. Çin rahatsız olmaktadır. Emperyalist bütün güçler, geçmişin Haçlıları, günümüzün emperyalistleri rahatsız olmaktadır. Beyefendi acaba siz neden rahatsız olmaktasınız? Milletimize karşı, bayrağımıza karşı, Türklüğümüze karşı, Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığınız mı vardır? Bunların bir an önce kendisi tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Bu konuda da bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Gerekli girişimleri yapacağız."

Temel, aldığı bilgiye göre heykelin olduğu yerin belediyeye değil Hazineye ait olduğunu, belediyenin oraya müdahale etme hakkının bulunmadığını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından partililer heykelin daha önce yer aldığı Dinek Mahallesi'ndeki Ulaş mevkisine gitti.

Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ise söz konusu heykelin orijinalinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Kahramanmaraş'ta yapıldığını ve bir benzerinin Almanya'ya dahi konulduğunu ifade etti.

Öte yandan kaldırılan heykelin yerine partililer tarafından dün gece yeni bir bozkurt heykeli konulduğu dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'den Bozkurt Heykeli Tepkisi - Son Dakika

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