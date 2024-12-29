MHP'den Dem Parti-İmralı Teması Sonrası İlk Değerlendirme: "Terör İçeride Bitti"

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(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İmralı'da Abdullah Öcalan ile DEM Parti arasında yapılan görüşme ve sonrasındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Karakaya açıklamasında " Türkiye'yi refaha, Türk insanını huzurlu bir yapıya kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını ortadan kaldıracak, terörü sıfırlayacak bir duruma getirmemiz gerekiyor" dedi..

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'ndaki görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın mesajları kamuoyuyla paylaşıldı. Öcalan'ın açıklamalarına ilişkin MHP'den ilk değerlendirme Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan geldi. Karakaya, Türkiye içindeki terörün bittiğini belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Özellikle PKK terör örgütü ile ilgili 40 yıldır bir mücadele sürdürülüyor. Kırk yıllık süreç içerisinde hem manen hem madden Türkiye ciddi bir şekilde kayıplara uğradı. Bu süre içerisinde kaybettiğimiz canlar işin önemli bir diğer tarafı, bir tarafta canlarımızı kaybederken, şehit verirken öbür tarafta bu mücadele sebebiyle ekonomideki kayıpları yaptığımız harcamaları hiçbir zaman konuşmadık. Bugün Türkiye'nin ekonomik durumunu konuşup tartışırken, özellikle bu yaraları başımıza açanları ve bu konuda Türkiye'nin katlandığı maddi külfeti dikkate almamaları kaydadeğer bir durumdur. Türkiye'yi refaha, Türk insanını huzurlu bir yapıya kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını ortadan kaldıracak, terörü sıfırlayacak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda terör içeride bitti. Terörün yok seviyesinde olduğunu kabul edelim. Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızdaki ülkelerde Suriye son dönemde başta geliyor. Burada kendilerine bir alan buldular. Arkalarına aldıkları ülkelerin, devletlerin destekleriyle, gücüyle birlikte, Türkiye'nin bekasına dışarıdan çok tehlikeli bir tehtit ve tehlike oluşturmaya başladılar. Türkiye burada kendi bekasını "Birleşmiş Milletler"in 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafa hakkını kullanarak mücadelesine devam etti."

"Genel Başkanımız bu konuyla ilgili değerlendirme yapacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Abdullah Öcalan'ın mesajlarının değerlendirileceğini belirten Karakaya açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günü DEM Partililerle olan teması, arkasından çağrıları bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmasına neden oldu. Oradaki ifadelerden anlaşılacağı gibi bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili değerlendirme yapacaktır."