MHP'den Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den Gelecek Vurgusu

MHP\'den Gelecek Vurgusu
13.06.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadir Durmaz, MHP'nin devlet aklını temsil ettiğini ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milletinin emrinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katılan Durmaz, buradaki konuşmasında, Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu, Cumhuriyet'in kurucu iradesinin merkezi olarak konumlandığını belirtti.

Altındağ'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi sevk ve idare ettiği, millet iradesinin tecelli ettiği ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Durmaz, Altındağ'ın her sokağında tarih, her mahallesinde mücadele olduğunu söyledi.

Durmaz, MHP'nin tarihi ve geleneğine değinerek, Cumhuriyet'in kurucu iradesini milli şuurla geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

"Günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi tercih etmiştir"

MHP'nin yarım asrı aşan bir geçmişi bulunduğunu anlatan Durmaz, partinin faaliyetlerine ilişkin, "Devlet-millet bütünlüğünü korumayı her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmuş, kriz anlarında ayrışmayı değil uzlaşmayı, çatışmayı değil sağduyuyu, günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi tercih etmiştir." dedi.

Durmaz, partisinin Türk siyasetinde benzeri olmadığını, seçim hesaplarının değil, devlet aklının temsilcisi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' sözü, aslında MHP'nin bütün siyasi geçmişini ve dava ahlakını özetleyen bir devlet anlayışının ifadesidir. Bu anlayış oy hesabı yapmadan, makam beklentisine kapılmadan, milletin ve devletin geleceğini her şeyin üzerinde tutan yüksek bir sorumluluk şuurunun tezahürüdür.

Bedel ödenmesi gerektiğinde geri durmayan, sorumluluk alınması gerektiğinde öne çıkan, haksız eleştiriler karşısında dahi Türkiye'nin istikbali için doğru bildiği yoldan sapmayan iradenin dile gelmiş halidir. Bugün, bilge liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesiyle bir devlet projesine dönüşen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, işte bu sorumluluk sahibi devlet aklının, milletin birliğini, devletin bekasını ve gelecek nesillerin huzurunu her türlü siyasi hesabın üstünde gören kararlı iradenin en somut tezahürüdür."

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığın zırhı olduğuna dikkati çeken Durmaz, Türkiye'yi zaafa uğratmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Durmaz, MHP mensuplarının makamların değil davalarının peşinden yürüdüğünü, menfaatlerin değil milletinin yanında durduğunu kaydetti.

Durmaz, "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk milletinin emrinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim, devletimizi kaim, milletimizi aziz eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Sadir Durmaz, Altındağ, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Buca’da görevden alınan Görkem Duman’ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi Buca'da görevden alınan Görkem Duman'ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu
Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu

17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 19:04:34. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.