MHP'den Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekme kararı - Son Dakika
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MHP'den Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekme kararı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada şikayetin geri çekilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

16.01.2025 15:11  Güncelleme: 16:03
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

BAHÇELİ'DEN "ŞİKAYETİ GERİ ALIN" TALİMATI

Yıldız,hakkında, "Suç ve suçluyu övme" suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması, zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu gerekçesiyle kamu davası açılmasının istendiğini aktardı. Yıldız "Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış, sonuç olarak dava dosyası Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 3 Aralık 2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatan Yıldız, "Sayın Bahçeli 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti. Bugün itibarıyla, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu 5 Şubat 2020'de MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemiş, toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan bugüne kadar olan değerlendirmelerine ilişkin hazırlanan rapor açıklanmıştı. MHP'li isimler, şikayet dilekçelerinde Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk kararı hakkında kullandığı sözlerine, YPG, PKK ve IŞİD hakkında yaptığı çeşitli açıklamalarına, 2019'da iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında YSK'ya yönelik sözleri ile FETÖ hakkındaki açıklamalarına yer vermişti.

MHP\'den Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekme kararı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MHP'den Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekme kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    Kılıçdaroğlu dürüst adam sizin gibi demlenen hain değil vardır Bir Çapanoğlu zilliyetçi parti 5 2 Yanıtla
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