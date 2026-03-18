Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Diyarbakır'da İftar Programı Düzenledi

18.03.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP İl Başkanlığı, Diyarbakır'da iftar programı düzenleyerek, terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

DİYARBAKIR Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı tarafından bir lokantada iftar programı düzenlendi. Programa İl Başkanı Miktat Arslan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Programda konuşan İl başkanı Arslan, Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı barış ve huzurun müjdecisi olduğunu ifade ederek, "Çok yakın zamanda bilge liderimizin himayelerinde gerçekleşen il başkanları ve ilçe başkanları iftar sofrasını şenlendiren bütün dava arkadaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Terörsüz Türkiye, hedefimizin zamanı ve çağın ibresini milletimiz lehine çevirecek güçlü bir hamledir. Bu hedef kalıcı barış ve huzurun müjdecisidir. 'Önce ülkem ve milletim' diyen bir fedakarlık timsaliyiz. Devlet ve milletiyle hep birlikte her şeyden önce Türkiye'ye seslenişin inanmış temsilcileriyiz. Aklımızda hep Türk milleti her zaman Türkiye Cumhuriyeti vardır. Dahası irade bizden yanadır, istikbal bizde yanadır, istiklal bizden yanadır. Yetmez millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır, talih bizden yanadır. Bu da yetmez elleri nasır tutmuş anneler bizden yanadır. Başını niyazla senaya çevirmiş babalar bizden yanadır. İnanıyoruz ki, Sahabeler Şehri Diyarbakır'ımızın inançlı, imanlı ve elleri semaya yönelen insanlar bizden yanadır. Bizim yapmamız gereken tek şey her fırsatta vatandaşımızın yanında durmak ve mümkün olan her halde onların yanında olmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:25:50. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Diyarbakır'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.