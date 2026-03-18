MHP Diyarbakır'da İftar Programı Düzenledi

DİYARBAKIR Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı tarafından bir lokantada iftar programı düzenlendi. Programa İl Başkanı Miktat Arslan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Programda konuşan İl başkanı Arslan, Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı barış ve huzurun müjdecisi olduğunu ifade ederek, "Çok yakın zamanda bilge liderimizin himayelerinde gerçekleşen il başkanları ve ilçe başkanları iftar sofrasını şenlendiren bütün dava arkadaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Terörsüz Türkiye, hedefimizin zamanı ve çağın ibresini milletimiz lehine çevirecek güçlü bir hamledir. Bu hedef kalıcı barış ve huzurun müjdecisidir. 'Önce ülkem ve milletim' diyen bir fedakarlık timsaliyiz. Devlet ve milletiyle hep birlikte her şeyden önce Türkiye'ye seslenişin inanmış temsilcileriyiz. Aklımızda hep Türk milleti her zaman Türkiye Cumhuriyeti vardır. Dahası irade bizden yanadır, istikbal bizde yanadır, istiklal bizden yanadır. Yetmez millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır, talih bizden yanadır. Bu da yetmez elleri nasır tutmuş anneler bizden yanadır. Başını niyazla senaya çevirmiş babalar bizden yanadır. İnanıyoruz ki, Sahabeler Şehri Diyarbakır'ımızın inançlı, imanlı ve elleri semaya yönelen insanlar bizden yanadır. Bizim yapmamız gereken tek şey her fırsatta vatandaşımızın yanında durmak ve mümkün olan her halde onların yanında olmaktır" dedi.