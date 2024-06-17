MHP Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti heyetine ikramlara dokunmamaları konusunda uyarıda bulundu

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(ANKARA) - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti heyeti, sunulan ikramlara dokunmayınca MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, misafir heyete "yemezseniz çıkın yapacağız" dedi.

MHP'yi ziyaret eden AK Parti heyetinin başındaki Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, sunulan ikramlara dokunmayınca MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "çayları da soğuttuk" diyerek söze girdi ve "Biz böyle konuşmaktan çayları soğutuyoruz, pastaları misafirler almıyorlar. Bizim Türk töresinde, kültüründe misafir eğer ikram edileni yemiyorsa giderken kendisine bir çıkın yapılır verilir. Dolayısıyla yemezseniz şey yapacağız" diye konuştu.

AK Partili Zeynep Yıldız da sehpadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı.