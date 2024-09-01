MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız\'ın eşi Yasemen Yıldız\'ın cenazesi toprağa verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda defnedildi. Törene birçok siyasetçi ve yakınları katıldı.

01.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yasemen Yıldız için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Feti Yıldız, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Yasemen Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Ihsan Yavuz, İstanbul Valisi Davut Gül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Feti Yıldız'ın akrabası eski bakanlardan Taner Yıldız, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cenazeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çelenk gönderdi.

Yıldız'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, Feti Yıldız, istanbul, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
16:16 Amedspor maçına “Yeşil“ maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:47 Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık Herkes Aboubakar ve Chamberlain’in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
15:41 Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:17 Yunanistan’ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:49 Giden gidene Leo Dubois Galatasaray’dan ayrıldı Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray'dan ayrıldı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:33 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak kadrosuna kattı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 17:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement