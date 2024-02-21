MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: İBB Başkan adayımız Murat Kurum\'a İliç heyelanının faturasını kesmek istediler

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Erzincan İliç Çöpler köyündeki altın madeninde meydana gelen heyelanın faturasını İBB Başkan adayımız Murat Kurum'a kesmek istediler. Gündem İliç'ten, altın madeninden İstanbul'a geldi. İBB'nin kampanyasına İliç'i alet ettiler, utanmazlar, edepsizler." dedi.

MHP Tuzla İlçe Başkanlığında parti teşkilatıyla bir araya gelen Yönter, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde İstanbullulara el uzattıklarını ve burada taş üstüne taş koyacaklarını kaydetti.

Son 5 yılda İstanbul'da yalandan başka bir şey yapılmadığını söyleyen Yönter, "Sadece yalan, riya, aldatma. İBB Başkanı, İstanbul'u sukutuhayale uğrattı. Şehremini, şehri emanet edeceğimiz kişi demek. Bu adam emin değil. Emin olmayan birisine biz İstanbul'da ikinci 5 yılı nasıl verebiliriz?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun "İsrafa son verdik" sözlerini eleştiren Yönter, "İmamoğlu'nun kendisi, varlığı israf. CHP kongresine İBB kaynaklarını aktardı mı, aktarmadı mı? Delegelere para verdi mi, vermedi mi? Tuzla'da yapılacak yolları, ulaştırma hizmetlerini keserek parti içi hesaplaşmaya bu devletin kaynağını haksız yere aktardı mı?" diye sordu.

Yönter, İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğunun bugün yüzde 69'a çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu, senin yönettiğin İstanbul bu hale gelmiş. Görüyorum billboardlarda '61.5 kilometrelik metro yaptık' diye. Daha 4-5 gün önce o rakam farklıydı, birdenbire güncellediler, yeni bir uzunluk ilan ettiler. Metro yaptığı da yok. Daha geçen ayın sonunda Gayrettepe- Kağıthane hattı havalimanına bağlandı, 37.5 kilometre. Bunu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan."

"İBB'nin kampanyasına İliç'i alet ettiler"

İstanbul'un trafik çilesini bitirmek istediklerini kaydeden Yönter, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un bu konuda umut verdiğini, ikna edici projeler ortaya koyduğunu belirtti.

Yönter, Kurum'un seçim çalışmalarının iyi gitmesinin ardından İmamoğlu'nun maskesinin düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gittiği pazarda birdenbire Erzincan İliç Çöpler köyündeki altın madeninde meydana gelen heyelanın faturasını İBB Başkan adayımız Murat Kurum'a kesmek istediler. Acı var ortada, milyonlarca metreküp toprak istiflendiği yerden tıpkı sel gibi vadiye kaymış, 9 canımız kalmış orada. 'ÇED raporu, kapasiteyi kim artırdı, siyanür yer altı sularına karışarak Fırat Nehri'ni kirletti, kirletecek.' bunları işittik. Gündem İliç'ten, altın madeninden İstanbul'a geldi. İBB'nin kampanyasına İliç'i alet ettiler, utanmazlar, edepsizler. Bunların hayatları, işleri güçleri istismar. 'Tam yol ileri.' diyor ya İmamoğlu, o tam yol ilerinin sonunda uçurum ve afet var. CHP'yi bekleyen afet var. Maalesef kendisiyle beraber İstanbul'u da o felakete çekmeye çalışıyorlar. Buna izin veremeyiz. Buna demokratik olarak direnmek, mücadele etmek zorundayız."

Yönter, İstanbul'un genelinde Murat Kurum'un öne geçtiğini, sokağın, İstanbul'un kalbinin ve geleceğinin Kurum ve Cumhur İttifakı dediğini söyledi.

"Dünyanın en büyük Türk kenti hak ettiği zirveye çıkacak"

Yönter, birlik ve beraberlik içerisinde zilleti hak ettiği yere göndereceklerini, bu yerin sandığın dibi olduğunu ve bir daha oradan çıkamayacaklarını kaydetti.

Devrin, Türk devri, Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli, MHP ve Recep Tayyip Erdoğan devri olduğunu vurgulayan Yönter, "Devletimizi devretmeyeceğiz, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Biz DEM'lenmiş CHP'yle bir gelecek olmayacağına inanıyoruz. MHP olarak Tuzla ve diğer 38 ilçemizde bütün teşkilatlarımız sahada. Dava arkadaşlarımız inanmış şekilde çalışıyorlar. Biz 39 ilçemizin 39'una da talibiz, bütün belediye meclis üyeliklerine ve İstanbul'un tamamına talibiz. Dünyanın en büyük Türk kenti artık yeni dönemde hak ettiği zirveye çıkacak." diye konuştu.