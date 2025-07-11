MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon - Son Dakika
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