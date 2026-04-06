MHP İstanbul İl ve 39 İlçe Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: :

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."