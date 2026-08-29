MHP Kongresi'nde 'Gelecek Nesiller' Vurgusu - Son Dakika
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MHP Kongresi'nde 'Gelecek Nesiller' Vurgusu

MHP Kongresi\'nde \'Gelecek Nesiller\' Vurgusu
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Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır Kongresi'nde 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna dikkat çekti.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Diyarbakır 15. Olağan Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz" dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye tek aday olarak giren Hasan Özcoşkun yeni il başkanı seçilirken, kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"GELECEK SEÇİMLERİ DEĞİL, GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNECEĞİZ"

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk milletinin asrı yapmak, devletimizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin refahını arttırmak ortak ülkümüzdür. Bu kapsamda 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde; kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz.

Bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde Milliyetçi Hareket Partisinin haklılığı tartışmasız görülecektir. Bin yıllık kardeşliğimizi referans alıp milli birliğimizi ve duruşumuzu koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü nesiller boyu muhafaza edeceğiz.

Asıl olan, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milliyetçi Ülkücü Hareket'e sadakatle hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizde sorumluluk üstlenen dava arkadaşlarıma başarılar diliyor; görev alsın veya almasın Milliyetçi Hareket Partisi'ne, kutlu davamıza emek veren, alın teri döken, fedakarlık gösteren her bir ülküdaşımı gönülden tebrik ediyorum."

ÖZCOŞKUN: "MESELEMİZ ŞAHISLAR DEĞİL TEŞKİLATTIR"

Yeni seçilen MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ise yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları kaydetti:

"Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmek için toplanmadık. Partimizin Diyarbakır'daki iradesini daha da güçlendirmek için bir aradayız. Liderimizin ve teşkilatımızın emrinde, davamızın hizmetindeyiz. Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Bizim meselemiz koltuk değil, davadır. Bizim meselemiz şahıslar değil, teşkilattır. Diyarbakır; tarihiyle, kültürüyle, kardeşliğiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha güçlü noktaya taşıyacağız."

OSMANAĞAOĞLU: "DİYARBAKIR, LİDER BAHÇELİ'NİN VİZYONUNA İNANMIŞTIR"

Kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da Diyarbakır'ın tarihi ve manevi önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Diyarbakır bizim baş tacımızdır. Diyarbakır iradesini, değerlerini, barışa dair ümitlerini bizim ellerimize teslim etmiştir. Diyarbakır, Lider Devlet Bahçeli'nin vizyonuna inanmış ve güvenmiştir. Diyarbakır inandığı Devlet Bahçeli'nin ardında Diyarbakır surları gibi dimdik durmuştur. Günün sonunda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu 'Terörsüz Türkiye' süreci tüm bölgeye, tüm beşeriyete umut oldu. Terörsüz Türkiye iradesi, Türk milletinin ayağındaki zincirleri kırıp atmasıdır."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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