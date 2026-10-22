MHP Lideri Bahçeli, il başkanları toplantısına Adan'ın da katılımıyla başkanlık etti

MHP Lideri Bahçeli, il başkanları toplantısına Adan'ın da katılımıyla başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde MHP'li il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıya başkanlık etti. Toplantıya TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları da katıldı.
(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısına başkanlık etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde MHP'li il başkanları toplantısına başkanlık etti. Bahçeli'nin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıya, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları da katıldı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?