MHP Rize'de İhsan Alkan kongrede yeniden il başkanlığına seçildi
MHP Rize İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede mevcut başkan İhsan Alkan yeniden il başkanlığına seçilirken, törene AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ve MHP MYK üyeleri katıldı.
MHP Rize İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, mevcut başkan İhsan Alkan yeniden il başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Seçkin Odabaşı, Birol Gür ve Oğuz Yılmaz, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile partililer katıldı.
Kaynak: AA
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