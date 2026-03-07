MHP, 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP, 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği düzenledi

07.03.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da MHP Genel Merkezi 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği ve iftar programı düzenledi.

ANKARA'da MHP Genel Merkezi 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği ve iftar programı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı birimi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' programı ile birlikte iftar düzenledi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Programda ayrıca Türk devletlerinden esintiler sunan özel takdimler yer aldı. Programa katılan konuklara, önsözünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazmış olduğu 'Türk ve Türkiye Yüzyılında KADIN' adlı kitabı takdim edildi.

'AYRIMCILIĞIN KARŞINDA DURMAYI MİLLİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadın meselesine Batı'nın dar kalıplarıyla değil; binlerce yıllık Türk devlet aklının, töresinin ve inancının penceresinden baktıklarını ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi, kadına yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında durmayı milli ve ahlaki bir sorumluluk olarak görmektedir. Bizler meseleyi yalnızca kanun maddeleriyle değil; toplumsal değerler ve vicdani sorumlulukla birlikte ele alıyoruz. Kadına yönelik sorunların kalıcı biçimde çözülmesi; aileyi güçlendiren, toplumu bilinçlendiren ve ahlaki çözülmeye karşı duran bir anlayışla mümkündür" dedi.

'ŞİDDETİ ÇÜRÜYEN DEĞERLERİ ONARARAK ÖNLEYEBİLİRİZ'

Şiddetin yalnızca cezayla değil, çürüyen değerlerin onarılarak önlenebileceğini kaydeden Yurdakul, "Bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın konusundaki yaklaşımı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yıllar boyunca dile getirdiği ilkesel bir tutumla şekillenmiştir. Liderimiz, kadınları toplumsal hayatın edilgen unsurları olarak değil; ailenin, milletin ve devletin sürekliliğinde kurucu bir rol üstlenen asli aktörler olarak ele almıştır. Kadını korumanın yolu; aile kurumunu güçlendirmekten, toplumu bilinçlendirmekten ve devleti adaletle yönetmekten geçer. Bu yaklaşım; kadın ile aileyi karşı karşıya getiren anlayışları reddederken, kadının hem sosyal hayatta hem de aile yapısı içinde, onurlu ve güçlü biçimde var olmasını esas almaktadır" diye konuştu.

Yurdakul, "Ayrıca 8 Mart vesilesiyle; başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, emek veren, üreten, yetiştiren, sabreden tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerin alın teri bu toprakların tapusudur. Sizlerin gözyaşı bu milletin vicdanıdır. Sizlerin duası bu devletin sigortasıdır" dedi.

Haber/Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP, 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara’yla ilgili gündem yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Irak’ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama
Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir?

22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 23:01:09. #7.12#
SON DAKİKA: MHP, 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylardan Tuna'ya Türk Kadınları' etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.