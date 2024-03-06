MHP Yeşilyurt İlçe Seçim İrtibat Bürosu açıldı.
MHP İlçe Başkanlığı alt katında bulunan seçim irtibat bürosu açılışına MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Yay, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, MHP Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Muhsin Yılmaz ile partililer katıldı.
Bulut ve Yılmaz'ın konuşmaları sonrasında yapılan dua ve kesilen kurban ile ilçe seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, Darıcılar köyü Mezarlık mevkisinde izinsiz kazı yapan İ.Ş, D.Ş, A.Y. ve F.K'yi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konulurken, D.Ş'nin evinde yapılan aramada ise 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 8 fişek ve define arama çubuğu bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bozüyük ilçesinde bulunan özel bir anaokulunda, Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere 'Jandarmayı Tanıma, Trafik Kuralları ve Okul Çevresinde Güvenlik' eğitimleri verildi. Minik öğrenciler jandarma ekip arabasına binerek telsizle konuştu ve akülü jandarma arabası kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Aydın'da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi. Teknik direktör Volkan Arslan yönetimindeki milli takım, Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde idmanlarını gerçekleştirdi. Kamp süresince milli futbolculara atletik performans testleri uygulandı ve Manisa ile Altınordu takımlarıyla antrenman maçları yapıldı. Milli takım, nisan ayında Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık müsabakalarıyla çalışmalarına devam edecek.
CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan ve Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Kotan, halkın taleplerine göre projeler hazırladıklarını belirtirken, Kocagöz ise Kepez'i daha zengin, yeşil, çevreci ve modern bir şehir yapmayı hedeflediğini söyledi.
1969 Bilecik Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 21. haftasında Tavşanlı Linyit Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat ve cezalı futbolcu bulunmayan takımda futbolcuların antrenmandaki neşesi dikkat çekti. Tavşanlı Linyit 3. sırada yer alırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 13. sırada bulunuyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, söndürme tüpleriyle müdahale edilerek başka araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Murat Kılıç idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişilere ambulans müdahale etti. Ancak binadan çıkarılan bir kedi, yapılan kalp masajı ve oksijen verilmesine rağmen kurtarılamadı.
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
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