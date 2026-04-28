Michael filmi gişede rekor kırdı, eleştirmenlerden tepki aldı

28.04.2026 22:50
Michael Jackson'ın hayatını anlatan 'Michael' filmi, dünya genelinde 217 milyon dolar hasılatla açılış yaparak biyografi filmleri arasında rekor kırdı. Ancak film, çocuk tacizi iddialarına yer vermemesi nedeniyle eleştiriliyor.

Jackson'ı yeğeni Jaafar Jackson'ın canlandırdığı Michael filmi, çarşamba günü vizyona girdi ve dünya genelinde 217 milyon dolar hasılat elde etti. Bu, 2018'de 124 milyon dolarla açılış yapan Queen biyografisi Bohemian Rhapsody'yi ve 2024'te 180 milyon dolarla açılan Oppenheimer'ı geride bıraktı. Film, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %38, izleyicilerden %97 puan aldı.

Film, Jackson'ın mirasından finanse edildi ve orijinal vokallerini kullanıyor. Ancak çocuk tacizi iddialarına yer vermemesi eleştiriliyor. Yapımcılar başlangıçta bu iddialara değinmeyi planlasa da, Jackson'ın suçlayan tarafla yaptığı gizlilik anlaşması nedeniyle bu sahneler çıkarıldı. Film, Jackson'ın 1988'e kadarki hayatını kapsıyor ve konser performansları ile babasıyla ilişkisine odaklanıyor. Yaklaşık 200 milyon dolara mal olan film, tüm zamanların en pahalı biyografilerinden biri.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:01:27. #7.13#
