Miçotakis: Rusya'ya Saldırıları Durdurma Baskısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kiev yönetiminin adil ve sürdürülebilir bir barış müzakeresi yapabilmesi için Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurması için baskı yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te 31 ülkenin liderlerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Miçotakis, zirve gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, bugünkü görüşmelerde varılan ortak kanının, Ukrayna'da bir an evvel ateşkes ilan edilmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın prensipte 30 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini ancak Rusya'nın kabul etmediğini kaydetti.

Bu nedenle Rusya'ya, başta kritik altyapı unsurları olmak üzere Ukrayna'ya askeri saldırı yapmaması yönünde baskı uygulanması gerektiğini söyleyen Miçotakis, bu şekilde Ukrayna'nın adil ve sürdürülebilir bir barış için müzakerede bulunabileceğini ifade etti.

Kiryakos Miçotakis, güvenlik garantilerine ilişkin ise "Yunanistan hükümetinin de görüşü, 'Ukrayna'nın en güçlü güvenlik garantisi Ukrayna'nın kendi Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi' şeklindedir." dedi.

Yunanistan'ın gönüllüler koalisyonu çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkeler arasında yer almadığını vurgulayan Miçotakis, gönüllüler koalisyonuna ilişkin tartışmaların Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi hedefine odaklanılmasını engellediğini belirtti.