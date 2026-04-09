Miçotakis'ten İsrail ve Hürmüz Boğazı'na Tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını doğru bulmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndan ücretli geçiş uygulamasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Miçotakis, CNN'e verdiği röportajda, uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lübnan'daki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getiren Miçotakis, "Şu an İsrail'in saldırısı kesinlikle hiçbir fayda sağlamamaktadır. Bölgede tam bir ateşkesten söz edecek olursak bu, Lübnan da dahil olacak şekilde tüm operasyon alanlarını kapsamalıdır. Lübnan hükümetine Güney Lübnan'ın kontrolünü alması için zaman tanımalıyız. İsrail'in şu an Lübnan'a saldırarak elde edebileceği tek şey, ciddi anlamda güç kaybetmiş Hizbullah'a can vermektir." dedi.

Miçotakis, onlarca yıl sonra Lübnan'da ilk kez yeterli bir hükümet olduğuna ilişkin inancını dile getirerek İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde insani bir felaketin yaşanacağını vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş anlamına gelen "gişe sistemi" kurmasına uluslararası toplumun hazırlıklı olmadığını ifade eden Miçotakis, "Bana kesinlikle kabul edilemez gözüküyor." diye konuştu.

Miçotakis, Hürmüz Boğazı için ayrı bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı geçen gemilerden ücret alınması gibi bir uygulamayı içermemesi gerektiğini söyledi.