Midas, Akbaba Göç Yolculuğunun Ardından Eskişehir'e Döndü

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de 24 Nisan 2022'de uydu vericisi takılan küçük akbaba "Midas", Afrika'nın ortalarına kadar uzanan yolculuğunun ardından bu yıl da şehre geri geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Kuzey Doğa Derneğinin işbirliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle 24 Nisan 2022'de yakalanan ve uydu vericisi takılan "Midas" isimli küçük akbaba, tam bin 100 gün sonra yeniden yakalandı.

Midas, üç yıl boyunca gökyüzünde tam 101 bin 230 kilometre uçarak, dünyanın çevresini yaklaşık 2 buçuk kez dolanacak kadar mesafe katetti. Göçleri sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaşan 7 yaşındaki Midas, 7 bin 830 metre irtifaya çıkarak neredeyse Everest Dağı'nın zirvesine kadar yükseldi.

Midas, ocak ve şubat aylarını Güney Sudan'da, martı ise Çad'da geçiriyor ve her yıl 9 farklı ülkeyi aşarak Eskişehir'deki üreme alanına geri dönüyor. Bugüne kadar toplam 11 ülke üzerinden geçen Midas, doğada serbest küçük bir akbabanın göç yolları ve yaşam döngüsü hakkında önemli veriler sunuyor.

Eskişehir'e üçüncü kez dönen Midas, üç yıldır her saat başı gönderdiği verilerle bilim insanlarına kesintisiz bilgi sağlıyor.

Dünya Akbaba Koruma Vakfının da (Vulture Conservation Foundation-VCF) destek verdiği proje Türkiye'de ve dünyada doğa koruma çalışmaları açısından çok önemli bir başarı anlamına geliyor.

Midas'ın yolculuğu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve KuzeyDoğa Derneğinin işbirliğiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen proje kapsamında takip ediliyor. Projeye Dünya Akbaba Koruma Vakfı da destek veriyor.

Midas'ın yeniden yakalanması, daha önce uyduyla takip edilen bir akbabanın doğada tekrar yakalanmasının son derece nadir bir olay olması sebebiyle uluslararası alanda da yankı uyandırdı. İspanya merkezli VCF gelişmeleri anbean takip ediyor.

Yaşam süresinin uzun olması durumunda, Midas'ın dünyada en uzun süre izlenen nesli tehlike altındaki küçük akbabalardan biri olabileceği belirtiliyor.