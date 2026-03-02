Mide Ameliyatı Davasında 5 Sanık Tahliye Edildi

İstanbul'da özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, doktorluktan menedildiği halde ameliyat yaptığı anlaşılan Erol V.'nin de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar Erol V, Semiha Y., Cem Türker Ö, Mustafa K., ve Şaban C. adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Bağcılar'da 2015 yılında bir mide küçültme ameliyatı sonrası şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hekimlikten men edilen Erol V'nin, yasağa rağmen 2023 yılında yine aynı ameliyatı yaptığı Semanur Aydın (23) hayatını kaybetti. Ameliyatın yapıldığı hastane 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılırken, yine soruşturma kapsamında hastane yöneticilerinin telefon görüşme kayıtları incelenerek olay ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 şüpheli hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme', 'İhmali davranışla kasten adam öldürme', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Şaban C., Semiha Y., ve Cem Türker Ö. salonda hazır bulunurken Mustafa K. ve Erol V. SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri) ile bağlandı. Duruşmaya ayrıca müşteki Doğan Yelboy ile Ali Aydın ve taraf ile sanık avukatları katıldı. Müştekiler şikayetlerini geri çektiklerine dair dilekçe verdiklerini beyan etti.

'EROL'UN ADINI BASINDAN DUYMUŞTUM'

Tanık Ahmet Fikret Yücel, "Ben Bağcılar'da özel bir hastanede tam hatırlayamadığım bir dönemde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. İki yıl kadar önce hastaneden ayrıldım diye hatırlıyorum. Ben işe alımım için İpek Hanımla görüşmüştüm. Ancak finans işleri için sanık Cem'e yönlendirilmiştim. Resmi olarak Cem Bey'in ne yaptığını bilmiyorum. Ancak finans hususuyla ilgilendiğini biliyorum. Erol'u ben hiç tanımıyorum. İsmen kendisini sadece duydum. Basından bir kaç vakada problem yaşaması nedeniyle Erol Bey'in adını duymuştum. Erol Bey'in özel hastanede çalıştığını duydum ama bizzat görmedim. Sanık Mustafa'nın hastanenin müdürü olduğunu biliyorum. Sanık Orhan'ın adını duydum ancak ne iş yaptığını bilmiyorum. Maaşımız Refik Arslan tarafından yatırılıyor diye biliyorum. Ancak kendisini hiç tanımıyorum. Sanıklardan Semiha hastane başhekimiydi. Maktuleyi tanımıyorum. Ben hastaneden ayrıldıktan sonra vefat ettiğini, ameliyatta sorun olduğunu duydum" dedi.

'ÖLÜME NEDEN OLAN EYLEM BENDEN DOLAYI DEĞİLDİ'

Tutuklu sanık Semiha Y., savunmasında "Ben illegal bir şey yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum. Çocuklarımın da bana ihtiyacı var. Bu hususun da değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Erol V. ise savunmasında, "Mevcut tutukluluk sürem orantısızdır. Yine tutukluluk şartlarım ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarıyla aynı seviyededir. İddialar asılsızdır ben sadece sağlık turizmi yaptım. Ölüme neden olan eylem benden dolayı olmamıştır. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini talep etti.

MAHKEMEDEN ARA KARAR 5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Tanık beyanları ve sanık savunmaları sonrası mahkemeye heyeti tutuklu sanıklar Semiha Y. ve Erol V. 'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile ile tahliye olmasına karar verdi. Ayrıca tutuklu 3 diğer sanık Cem Türker Ö, Mustafa K., ve Şaban C. 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye oldu. Tutuksuz sanıklar Orhan G. ve Refik A. hakkınaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. 5 sanığın da tahliye olmasıyla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.