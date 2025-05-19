Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

19 Mayıs'ı kutlayan Şahin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası. Bandırma Vapuru'nda büyük bir inançla yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu'nun dört bir yanında bağımsızlık meşalesini yakmıştır. 19 Mayıs, o zorlu günlerde umudunu kaybetmeyenlerin, inancını yitirmeyenlerin ve daha aydınlık bir geleceğe yürümekten vazgeçmeyenlerin bayramıdır. Bu anlamlı gün, geçmişten ilham alarak geleceğe yürüdüğümüz, milli birlik ve beraberliğimizi bir kez daha güçlü şekilde hissettiğimiz gündür. Türkiye'nin aydınlık yarınları için en büyük umudumuz gençlerimizdir. 19 Mayıs ruhunu anlayıp içselleştiren ve bu ruhu geleceğe taşıyan gençlerimizin, milletimizin şanlı tarihinden ilham alarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracaklarına inancımız tamdır."