Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemleri kontrol edildi. Belediye Başkanı Veysi Şahin, denetimlerin bayram öncesinde ve bayram süresince devam edeceğini belirtti ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını amaçladıklarını ifade etti.

13.06.2024 17:19
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Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Ekipler, iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemlerini kontrol etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini artırdığını söyledi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram süresince de devam edecek. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Beyaz Masa birimimizin 0 444 56 28 numaralı Whatsapp ihbar hattını arayabilirler. Kurallara uyan iş yerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıp, cezai işlem yapılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika

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