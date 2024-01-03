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Mardin Midyat'ta 354 sosyal konutun inşası devam ediyor - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta 354 sosyal konutun inşası devam ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımına başlanan 354 sosyal konutun inşası hızla ilerliyor. Konutlar, bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Mardin Midyat\'ta 354 sosyal konutun inşası devam ediyor
03.01.2024 - 12:45,
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Mardin'in Midyat ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 354 sosyal konutun inşası devam ediyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, TOKİ tarafından yapımına başlanan 354 sosyal konutun yapımı için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Konutların bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu TOKİ Başkanlığınca yapımına başlanan 354 sosyal konutun inşası sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yaşanabilir, yatay mimari esaslı ve kadim Midyat'ımızın mimari kültürünü yansıtan yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Konutlar önümüzdeki yaz ayında inşallah hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Mimar Elif Ağırman da Ortaçarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden 354 konut, 3 iş yeri ve 1 caminin inşası için yürütülen çalışmalarda büyük aşama kaydedildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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