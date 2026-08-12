Midyat'ta Balkondan Düşen Kadın, Eşi Gözaltında
Midyat'ta 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi, eşi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren kadının eşi gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'nde dün Bedriye N'nin 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Bedriye N'nin eşi L.N'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????
Kaynak: AA
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