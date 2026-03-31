Midyat\'ta Cami Tuvaletinde Ceset Bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde, cami tuvaletinde bir kişinin cesedi bulundu.

KADINLAR TUVALETİNDE BULUNDU

Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Süleyman Demirdağ Camisi'nde kadınlar tuvaletinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Emin Ö. (65) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 65 yaşındaki Emin Ö.'nün cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.