Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Bağlar Mahallesinde yer altı elektrik hattında çalışan Serhat İ. (22) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
