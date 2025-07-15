Midyat'ta mevlit ve aşure etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde bir esnaf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu, aşure dağıttı.

Esnaf Mehmet Siraç Akbulut, iş yerinin önünde düzenlediği programda, şehitler için mevlit okuttu.

Akbulut, muharrem ayı dolayısıyla da hazırladığı aşureyi yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

Etkinliğe, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.