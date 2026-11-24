Mardin'in Midyat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Midyat Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Milli İrade İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, Demir günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, şiirler okundu, aday öğretmenler yemin etti, müzik öğretmenleri çeşitli parçalar seslendirdi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi, meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan eğitimcilere plaket verildi.

Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Erkan Yıltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.