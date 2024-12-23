Midyat'ta Polis Memurlarına Hakaret Soruşturması

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Mardin Valiliği, Midyat ilçesinde bir grubun yürüyüşü sırasında polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Midyat'ta DEM Parti milletvekilinin de aralarında bulunduğu bir grubun yürüyüşü esnasında, Ö.D'nin görevli polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Ö.D. hakkında "kamu görevlisine hakaret' suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.