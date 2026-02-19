Midyat\'ta şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıkça bir düğün salonunda "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu söyledi.

Aynı sofrada buluşmanın vefa ve minnetin göstergesi olduğunu belirten Kaya, "Aziz şehitlerimiz bu vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere onurlu bir miras bırakmıştır. Onların emaneti olan siz kıymetli ailelerimiz milletimizin baş tacısınız. Devletimiz her zaman ve her şartta yanınızdadır, yanınızda olmaya da devam edecektir." dedi.

Programa, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.???????