Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 AUN 710 ve 44 ADP 033 plakalı otomobiller, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 4 kişi Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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