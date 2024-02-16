Midyat\'ta Yakın Akademik Takip Sistemi Projesi Tanıtıldı

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Midyat ilçesinde Yakın Akademik Takip Sistemi Projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Salonunda eğitim başarısının daha üst seviyelere çıkarmak için Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, toplantıda, eğitim camiasını güzelleştirmek istediklerini belirterek, ahlaklı, dürüst nesiller yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Dürüst insanlar yetiştirmeleri gerektiğini kaydeden Özdemir, "Biz imrendiğiniz nesilleri yetiştirmek için gayret etmeliyiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ise, eğitimde kaliteyi artırmak için kararlı adımlar atılması gerektiğini, öğrencilerin potansiyelinin çıkarılması gerektiğini aktardı.

Projenin başarılı olması için herkese önemli görevler düştüğünü ifade eden Demir, "Her alanda başarımızı en üst seviyeye çıkarmak için hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu işe gönlümüz, yüreğimiz, kalbimiz ve dediklerimizi koymak zorundayız." diye konuştu.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, HEM Müdürü Orhan Şaşmaz, Midyat RAM Müdürü Ahmet Aygün ve okul müdürleri katıldı.