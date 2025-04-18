Mihalıççık'ta ESMEK Eğitim Merkezi Açılıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), Mihalıççık ilçesinde de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ESMEK Mihalıççık Eğitim Merkezi için protokol imzaladı.

Başkan Ünlüce, imza töreninde yaptığı konuşmada, "ESMEK ile her yaştan vatandaşımıza yeni beceriler kazandırıyor, istihdama katkı sunuyoruz. Bugüne kadar açmış olduğumuz ESMEK merkezlerinin 15'incisini Mihalıççık ilçemizde açıyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Çorum ise "İlçemizde sosyal ve mesleki gelişime katkı sağlayacak bu proje için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. ESMEK'in ilçemize değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iş birliği ile Mihalıççık ilçesinde yaşayan vatandaşlar, çeşitli alanlarda ücretsiz eğitim ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. Ayrıca 3-6 yaş grubu çocukların kullanımına sunulan Oyun Evi de yine ESMEK Mihalıççık Eğitim Merkezi içinde hizmet verecek ve Oyun Evleri'nin sayısı 12'ye çıkmış olacak.