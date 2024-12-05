Mikati, Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransız askeri heyet ile İsrail'le ateşkes anlaşmasında ülkesinin öncelik verdiği konulara dikkati çekti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi denetleme komitesinde yer alan Fransız askeri heyeti başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Mikati, Fransız askeri heyetle görüşmesinde, "Ateşkes ve İsrail'in devam eden ihlalleriyle ilgili öncelikli tutum, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından geri çekilmesi ve Lübnan ordusunun güneyde kontrolü ele almasıdır." dedi.

Ateşkesi denetleme komitesi

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ateşkes antlaşmasına göre, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulacak bir komitenin ateşkesin gidişatını denetleyeceği bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin başkanlığını yürüteceği ateşkes denetleme komitesinin, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacağını duyurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının 5 üyeli "denetleme komitesi eş başkanlığı" görevini yapacağı aktarılmıştı.