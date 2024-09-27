Mikati İzinleri İptal Etti

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkenti Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönüş kararı aldı.

Mikati'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati'nin, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılardan sonra Lübnan'a dönme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mikati'nin Beyrut'a gelir gelmez Bakanlar Kurulu'yla olağanüstü toplantı kararı aldığı da kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.