Mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye ile çeltik verimi arttırılabilir - Son Dakika
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Mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye ile çeltik verimi arttırılabilir

Çankırı'da çeltik üretiminin arttırılması için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye yöntemlerinin verim ve kaliteyi artırabileceğini belirtti. Mikrobiyal gübrelerin tohum ve toprak üzerine uygulanarak verim artışı sağlanabileceğini söyleyen Kuşvuran, çeltik tavalarının lazerli tesviye ile düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, toprakların pH değerini düşürecek asidik gübre uygulamalarının da önerildiğini ifade etti.

01.07.2024 18:55
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Uzmanından önemli tavsiye: 'Mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye ile verim arttırılabilir'

ÇANKIRI - Türkiye'de çeltik üretiminin önemli üslerinden olan Çankırı'da üretim ve kalitenin arttırılması için üreticilere tavsiyede bulunan Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye ile verimin arttırılabileceğini söyledi.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli üslerinden olan Çankırı'da ilkbaharda tohumlar toprakla buluşturuldu. Çiftçiler tarafından yoğun mesai harcanarak üretilen pirinç, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Üreticilere, verimin arttırılması için tavsiyelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, doğru ekim, üretim ve bakım işlemlerinin önemine eğindi. Mikrobiyal gübre kullanımı ve çeltik tavalarının lazerli tesviye yaptırılması gerektiğini kaydeden Kuşvuran, bu şekilde verimin ve kalitenin artacağını belirtti.

"Mikrobiyal gübreleri hem tohumdan hem de toprağa uygulayarak verim ve kalitenin artışı sağlanabilir"

Çeltik üretiminin yüzde 3'ünün Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinden yapıldığını söyleyen Kuşvuran, "İçerisinde bulunduğumuz Kızılırmak ilçesi özellikle çeltik tarımı bakımından önemli bir yere sahip. Türkiye'de, yıllara göre değişiklik göstermekle beraber her yıl yaklaşık 110 bin ila 120 bin hektar arasında çeltik ekimi yapmaktadır. Bu ekim alanlarının yaklaşık yüzde 40'ı Edirne, Yüzde 15'i Samsun'dadır. Bizim bulunduğumuz Kızılırmak ilçesi ise yıllara göre değişmekle beraber 4 bin hektar civarında ekim alanına sahip. Toplam üretim miktarı bakımından da 30 bin ton civarında çeltik üretimi bulunmaktadır. Bu oranla çeltik üretiminin yüzde 3'ünün Kızılırmak ilçesinden sağlandığını söyleyebiliriz. Çeltikte önemli olan, doğru zamanda doğru ekim, üretim ve bakım işlemleri. Özellikle toprakta bitki, besin elementlerinin daha iyi alımını sağlayacak çeltiğin kalitesini daha yüksek miktara çıkartabilecek ve aynı zamanda verimi de artıracak çalışmalarda yapıyoruz. Son yıllarda birçok bitkisel ürün yetiştiriciliğinde kullanılan mikrobiyal gübreler ilk sırada yer almaktadır. Mikrobiyal gübreleri hem tohuma hem de toprağa uygulayarak verim ve kalitenin artışı sağlanabilir" dedi.

"Çeltik üreticilerimiz her yıl mutlaka eki çeltik tavalarında lazer ile tesviye yaptırmalı"

Çeltik tavalarında lazerli tesviye yaptırılması gerektiğini kaydeden Kuşvuran, "Çeltik yetiştirilen alanlarda tavaların yeniden düzenlenmesi en önemli unsurlardan bir tanesidir. Suyun akışının ve doğru bir şekilde olması için mutlaka tesviye yapılması gerek. Çeltik üreticilerimiz her yıl mutlaka çeltik tavalarında lazer ile tesviye yaptırmalı. Bizim topraklarımızın pH değeri 7,5'in üzerinde olduğu için pH'ı aşağıya doğru çekecek asidik gübre uygulamaları yapılmasını da öneririm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çankırı, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikrobiyal gübreleme ve lazerli tesviye ile çeltik verimi arttırılabilir - Son Dakika

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