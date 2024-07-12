Milas açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenli teknede 1'i çocuk 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.