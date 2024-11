Milas Belediye Başkanı Şiddete Karşı Tutum Belgesi\'ni İmzaladı

Güncel

(MUĞLA)- Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törenle Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı. Belediye, Şiddete Karşı Tutum Belgesi ile şiddete karşı kurumsal yaklaşımını ortaya koyarak şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı için gereken tüm çalışmaların yapılacağını taahhüt ediyor.

Milas Belediyesi, şiddet ve tacize karşı kurumsal yaklaşımını ortaya koymak için 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un imzaladığı belge ile 'ILO 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi' doğrultusunda ulusal mevzuat temelinde hazırlandı. Belge, Milas Belediyesi'nin şiddet ve taciz durumu karşısında temel ilke ve prensiplerini ortaya koyuyor. Bu belge ile Milas Belediyesi hizmet ürettiği her birim dahil olmak üzere her türlü şiddete, tacize ve mobbinge (bezdirme, psikolojik baskı) karşı nasıl bir yöntem ile hareket edeceğini ve asla taviz vermeyeceğini ilan ediyor.

Törende ilk konuşmayı gerçekleştiren Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Güllüzar Aktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün tarihçesi hakkında bilgiler verdi. "Kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve eşitlik talebiyle seslerini duyuracak" diyen Aktaş, günün öneminin altını çizdi.

"Hep birlikte daha sağlıklı, güzel ve insanca yaşamanın koşullarını oluşturmak bizim elimizde"

Törende konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Toplumun yüzde 50'si kadın. Kadınları yok saymak mümkün değil. Bizim varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar, annelerimiz en önemli parçamız. Kadına el kaldıran, kadına karşı şiddet uygulayan, gençlere ve çocuklara saldıran zihniyetin orta çağ zihniyeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zihniyetin yıkılması lazım. Biz beraberce yaşamımıza devam edeceğimize göre kadını da yok saymayız erkeği de yok sayamayız. Hep birlikte daha sağlıklı, güzel ve insanca yaşamanın koşullarını oluşturmak bizim elimizde. Biz yöneticiler olarak bunu hiçbir zaman yok saymadık ve kadınlarımızı her zaman önemsedik ve onlarla birlikte bugünlere geldik. Çalışmalarımızı hep birlikte götüreceğiz. Yan yana, omuz omuza götüreceğiz. Sorunlarımıza birlikte çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Ben sizlerin her zaman her vesileyle yanınızda olacağım, sizlere destek olup sorunlarınıza çözüm yolları bulmaya gayret edeceğim" dedi.

Başkan Topuz konuşmasını tamamlamasının ardından Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı. Törene katılan Bozbük Mahallesi Muhtarı Nasibe Boğa ve Ekindere Mahallesi Muhtarı Sıdıka Güner'e plaket takdim eden Başkan Topuz, kadınların belediye ana hizmet binası önünden Atapark Meydanı'na kadar gerçekleştirmiş oldukları yürüyüşe de destek oldu.