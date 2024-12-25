Milas Belediyesi, Şiddetli Yağışa Anında Müdahale Etti

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(MUĞLA)- Milas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışın neden olduğu olumsuzluklara anında müdahale etti.

Erken saatlerden itibaren sahada olan ekipler gece boyunca vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına koordineli şekilde müdahalede bulundu. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olumsuzlukların önüne geçebilmek için yoğun mesai harcadı. Ekipler, Mazgal, yol temizliği yaptı, devrilen ağaçları kaldırdı.

"Olumsuzluk yaşanan bölgelere hızla müdahale edip çalışmalar gerçekleştirdik"

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Yeni haftadan itibaren etkisini gösteren yağışların ardından ortaya çıkan olumsuz durumlara ekiplerimiz anında müdahale gerçekleştirdi. Belediye birim müdürlerimizle iletişim halinde kalarak olumsuzluk yaşanan bölgelere hızla müdahale edip çalışmalar gerçekleştirdik. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçe halkımızın güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.