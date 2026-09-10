Milas İncekum Sahili'nde kıyıya binlerce ölü balık vurdu, ekipler inceleme başlattı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde bulunan İncekum Sahili'ne binlerce ölü balık vurdu. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde kıyıya binlerce ölü balık vurdu. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Bozüyük Mahallesi'ndeki İncekum Sahili'nde kıyıya vuran ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Su ve balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Kaynak: DHA
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