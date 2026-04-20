Milas Belediyesi, 23 Nisan'ı Etkinliklerle Kutlayacak

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkinliklerle kutlayacak. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Atapark Meydanı'nda kuracağımız oyun alanları ve düzenlenecek birbirinden farklı yarışma ve etkinliklerle çocuklarımız coşku dolu anlar yaşayacak" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta da coşkuyla kutlanacak. Milas Belediyesi bu özel günde hazırladığı programla çocukların bayram coşkusuna ortak olacak.

"23 Nisan Çocuk Şenliği" programı kapsamında Atapark Meydanı'nda kurulacak oyun alanlarında çeşitli aktivitelerin, parkurların ve yarışmaların yer alacağı etkinlikte çocukları misafir edecek Milas Belediyesi, çocuklara oyun parkurlarında coşku dolu anlar yaşatacak."

Resmi kutlama programının tamamlanmasının ardından Atapark Meydanı'nda başlayacak etkinlikler gün boyunca sürecek. Çocuklar maskot karakterler eşliğinde şişme oyun parkurları, bungee run, gladyatör güreşi, penaltı& dart, pinko&basketbol, yüz boyama, balon katlama, dev jenga ve kaydırak etkinlikleriyle eğlence dolu anlar yaşayacak. Oyun alanlarında çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve macun ikramı da yapılacak.

Çocuklar spor etkinlikleri ve yarışmalarla doyasıya eğlenecek

Spor ve eğlencenin bir arada olacağı programda çeşitli spor etkinlikleri ve yarışmalar gerçekleşecek. Çocukların akranlarıyla eğlenceli yarışlarına sahne olacak etkinliklerde halat ve çuval yarışı, basketbol ve minyatür kaleye şut atışları, kurulacak parkurda birbirinden farklı ve eğlenceli yarışmalar çocuklarla buluşturulacak.

Topuz'dan çocuklara davet

Topuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen bayramı belediyemiz tarafından düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlayacağız. Atapark Meydanı'nda kuracağımız oyun alanları ve düzenlenecek birbirinden farklı yarışma ve etkinliklerle çocuklarımız coşku dolu anlar yaşayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm çocuklarımızı belediyemiz tarafından düzenlenecek olan etkinliklere davet ediyorum" ifadelerini kullandı.