Milas'ta Beyaz Önlük Giyme Töreni - Son Dakika
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Milas'ta Beyaz Önlük Giyme Töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde veteriner öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

06.11.2024 18:17
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Fakültede Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyelerinin halk oyunları gösterisi ile devam etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törende veteriner hekim adaylarına seslenerek, "Öğrencilik hem çok uzun hem de çok kısa bir süre gibi gelecek. Önemli olan öğrencilik zamanlarınızı kendinizi geliştirmek ve mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için değerlendirmenizdir. Giydiğiniz bu önlüklerle mesleğe ilk adımı da atmış oldunuz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı ise beyaz önlük giyme geleneğinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Milas İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milas'ta Beyaz Önlük Giyme Töreni - Son Dakika

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