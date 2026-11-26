Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan Devrim G. (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinin karşısında meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce sözlü tartışma yaşadıkları öğrenilen U.H.Ç. (18) ile Devrim G. (17), konuşmak amacıyla buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında U.H.Ç.'nin bıçak darbesiyle Devrim G. sol koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırılan Devrim G., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından U.H.Ç., polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.