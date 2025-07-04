Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Orman Yangını Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?