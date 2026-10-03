Milas'ta sevmek istediği deve, Hasan Dönmez'i sağ kolundan ısırıp ağır yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas'ta sevmek istediği deve, Hasan Dönmez'i sağ kolundan ısırıp ağır yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milas\'ta sevmek istediği deve, Hasan Dönmez\'i sağ kolundan ısırıp ağır yaraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Milas'ta düğün salonu yakınlarında Hasan Dönmez'in sağ kolunu sevmek istediği deve ısırdı. Ağır yaralanan Dönmez, 112 ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Dönmez, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Hasan Dönmez (46), sevmek istediği devenin sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan düğün salonu yakınlarında meydana geldi. Hasan Dönmez'in sağ kolunu, sevmek istediği deve ısırdı. Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dönmez, tedavisinin devamı için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiHasan DönmezOlaylarGüncelMuğlaDeveSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:58
Yaptığı savunma kurtaramadı İşte Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanma gerekçesi
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
10:36
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:30:04. #7.12#
SON DAKİKA: Milas'ta sevmek istediği deve, Hasan Dönmez'i sağ kolundan ısırıp ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei