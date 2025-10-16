Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
16.10.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir fabrikada 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir yaşamını yitirdi. 18 yaşındaki şüpheli M.A.Ö., gözaltına alındı.

Muğla'da saat 11.30 sıralarında, Milas- Yatağan yolundaki yem fabrikasında Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 18 yaşındaki M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı.

Muğla'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Milas, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık açık ilan ettiler ABD’den Rusya’ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter satışına yeşil ışık Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi Kafa tabanına kadar ilerledi Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
Golden Boy’da Türk rüzgarı İki yıldızımız son 25’te Golden Boy'da Türk rüzgarı! İki yıldızımız son 25'te

15:56
Süper Lig hocasına büyük şok Evini soyup soğana çevirdiler
Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler
15:51
Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak kaynak Eskişehir’de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
15:43
Fatih Terim Çekya’nın başına geçiyor “Bu paradan aşağı imza atmam“ dedi
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
15:18
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
14:21
Türkiye’de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 16:04:05. #7.13#
SON DAKİKA: Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.