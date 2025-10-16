Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Muğla'da saat 11.30 sıralarında, Milas- Yatağan yolundaki yem fabrikasında Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 18 yaşındaki M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.