Milas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Antalya'dan otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.