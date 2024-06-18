Millet Bahçesi bayramda da Kayserililerin tercihi odu - Son Dakika
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Millet Bahçesi bayramda da Kayserililerin tercihi odu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların uğrak mekanı oldu.

18.06.2024 15:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen, toplam 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor.

Özellikle gençlerin ilgisini çeken millet bahçesi, içerisinde birçok sportif ve sosyal faaliyetleri barındırırken, gençler, spor tesislerinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol oynarken, bazıları da parkurlarda bisiklet ve patenlerle mini gösteri yapıyorlar.

Muhammed Karacabey isimli genç, Kayseri'de yaşadığını belirterek, "Millet Bahçesi'ni çok sevdik, cidden çok güzel eğlenceli yerleri var, vakit de çok güzel geçiyor. Spor aktiviteleri, yürüyüş yolları çok güzel, kim yaptıysa ellerine sağlık" dedi.

Yiğitcan Şahin ise her gün arkadaşlarıyla burada olduğunu, Kayseri'de ilk defa böyle bir proje olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Samet Çetin de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Burada çok güzel sosyal bir toplum oluştuğunu düşünüyorum, bizim ve gençlerin uğrak yeri oldu. Sosyalleşmek için, hava almak için çok güzel bir mekan" derken, Semih Doğan ise Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin ihtiyacı olan bir yer olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Millet Bahçesi'nin minik ziyaretçisi Mert Çavdaroğlu da "Burasının yapılması beni çok mutlu etti, buradaki göl de çok güzel, burayı yapanlara teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: AA

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