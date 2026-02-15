Millet Bahçesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Millet Bahçesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

15.02.2026 18:46
Eskişehir'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) bağlı Emlak Yönetim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Albayrak, çalışmalarla ilgili Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Apaydın ve beraberindeki ilgililerden bilgi aldı.

Apaydın, gazetecilere, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan millet bahçesindeki çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Apaydın, "Sayın Bakanımızın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin kök bitki dikimine başladık. Burası şehrin merkezi olması hasebiyle vatandaşların yoğun ilgisi var. Onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve alanı kullanışlı hale getirmek için ATM noktaları belirledik. Alana mobil büfeler yerleştirerek vatandaşların ihtiyaçlarının daha çok karşılanmasını amaçladık." diye konuştu.

Apaydın, alanın çevresinde vatandaşların faydalandığı hastane, okul, kütüphane gibi birçok yer bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz buradan daha güzel faydalansınlar diye alanı mümkün olduğu kadar aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Mevcut tuvaletlerimizi ücretsiz hale getirdik. Otoparklarımızın bakımını yaptık. Otopark abonelik işlemlerini düzenledik. Vatandaşlarımız inşallah bundan sonraki günlerde alanı layığıyla, hak ettiği haliyle daha verimli kullanacaklar. Elektrikli şarj istasyonlarının devreye alınmasıyla ilgili işlemlerimizi başlattık. Oto yıkama alanı devreye alınmaya başlandı. Çalışmalarımız yarın itibariyle bitme noktasına gelecek ve bir hafta içerisinde her şey tamamen bitmiş olacak."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda 1,5 ay önce Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü'nün uhdesine geçtiği kaydetti.

Sürecin ardından alanda kapsamlı bir çalışma başladığına dikkati çeken Albayrak, "Hem güvenlik ve diğer işler için burada şu an 20'nin üzerinde arkadaşımız işe alınmış oldu. Özellikle peyzaj çalışmalarıyla alakalı hummalı bir çalışma var. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa yarın biliyorsunuz ki TOKİ'miz burada 6 bin 55 konutumuzun kura çekimini yapacak. Ondan sonra da burada inşallah ilk etabın açılışını yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi'nin bu sene çok aktif bir şekilde millet için daha temiz ve yaşanabilir bir nokta haline geleceğini dile getiren Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Mustafa Levent Sungur'a, Emlak Yönetimi AŞ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Küçükdağ'a Eskişehir ve Eskişehirliler olarak çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

