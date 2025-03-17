Milletvekili Bedirhanoğlu Kadın Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Güroymak ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Laleler Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Bedirhanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Eşref Mutlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve İlçe Başkanı Nihat Yavuz ile ilçede ziyaretlerde bulundu.

ADEM ve kooperatifteki kadınlarla bir araya gelen Bedirhanoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

Badınların üretime katılması ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmasının önemli olduğunu belirten Bedirhanoğlu, her zaman onların yanında olacaklarını dile getirdi.